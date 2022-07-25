Популярный украинский комик, шоумен и ведущий Александр Эллерт, который стал победителем шоу "Холостяка" и строил отношения с актрисой Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился очаровательным фото с дочкой-подростком.

На новой фотографии Александр и его 14-летняя дочь Эля запечатлены в удивительной локации где-то на высоте с потрясающим видом на город. Перед камерой комик появился в темном худи с ярким принтом, а его дочь в зеленой блузке со стаканом в руках. Внимание привлекает необычная прическа юной красотки – ее волосы здесь яркого красного цвета, они небрежно уложены, а на ее лице нет макияжа, только забавное выражение.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Моя рыба". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, засыпая его и дочку комплиментами: "Очень похожа на отца", "Двое из ларца, одинаковых с лица", "Очень похожа на тебя", "Похожа на папу, очень-очень", "Красавица. Пару лет и дедушкой будешь", "Папина дочка", "Как две капли воды", "Эле в этом году исполнится 15 лет? Возросшая уже молоденькая девушка", "Очень похожа на отца, особенно по глазах", "Вот какая она – взаимная и безусловная любовь!".

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