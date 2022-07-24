Популярна українська блогерка Анна Богдан, яка стала переможницею шоу "Холостяка" і якийсь час жила разом із головним героєм проекту Михайлом Заливаком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото, на якому з'явилася у стильному образі.

На новій фотографії Анна знята в дивовижній локації біля води з давньою фортецею, вона стоїть на високому оглядовому майданчику і скромно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася у світлих джинсах та короткому ніжно-рожевому топі цікавого фасону, який гарно підкреслив витончену фігурку та плоский животик. Волосся дівчини зібрано в недбалу зачіску з кокетливими кучерями, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Богдан англійською написала: "Захід сонця". А шанувальники відразу почали коментувати нову фотографію блогерки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Ти схудла так?", "Дуже красива", "Люблю тебе", "Супер".

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