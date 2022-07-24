Як пише Politeka.net , Даша Ульянова після перемоги в шоу "Холостяк" стала досить популярна у соціальних мережах, тому продовжує активно вести Інстаграм і розповідати про своє життя всякі дрібниці, а також нерідко смішить шанувальників.

Цього разу Даша порадувала добіркою рандомних кадрів із відпочинку. На тлі розкішного мотоцикла в образі бунтарі Ульянова покрасувалася і поділилася гарним настроєм.

Також встигла вона після цього поскаржитися на укус комахи, влучно зауваживши, що день був хороший, але з новин «на сьогодні все»:

«Сьогодні був чудовий день, завтра здам усі круті локації. А сьогодні, на добраніч, друзі».

Даша чесно заявила давно: вона вже худнула і повністю перетворювала себе, а тепер бажає підтримувати форму та не втрачати спортивних навичок. Кадри зі шпагатами в найнезручніших місцях від Ульянової стали вже традицією.

Причому самій Даші нерідко пишуть образливу критику та різкі слова, але вона не реагує на випади недоброзичливців.

«Друзі, ну реально. Це так складно у моєму віці. Накидайте реакцій хоча б! – пише Даша під кадрами.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, з ким проводила вихідні

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" висміяла патріоток, які піаряться на підтримці країни.

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" присоромила світських левиць із їхніми фотографіями після трагедії.