Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" стала довольно популярна в социальных сетях, поэтому продолжает активно вести Инстаграм и рассказывать о своей жизни всякие мелочи, а также нередко смешит поклонников.

В этот раз Даша повеселила подборкой рандомных кадров из отдыха. На фоне роскошного байка в образе бунтари Ульянова покрасовалась и поделилась хорошим настроением.

Также успела она после этого пожаловаться на укус насекомого, метко подметив, что день был хороший, но из новостей «на сегодня все»:

«Сегодня был отличный день, завтра сдам все крутые локации. А сегодня, спокойной ночи, друзья».

Даша честно заявила давно: она уже худела и полностью преображала себя, а теперь желает поддерживать форму и не терять спортивные навыки. Кадры со шпагатами в самых неловких местах от Ульяновой стали уже традицией.

Причем самой Даше нередко пишут обидную критику и резкие слова, но она не реагирует на выпады недоброжелателей.

«Друзья, ну реально. Это так сложно в моем возрасте. Накидайте реакций хотя бы!» - пишет Даша под кадрами.

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