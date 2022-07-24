Популярна українська співачка, колишня підопічна Монатика Ліда Лі, яка брала участь у "Танцях зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в соцмережі чарівним відео, на якому показала свою прогулянку довоєнним Києвом.

На кадрах можна побачити мирну українську столицю в сонячних променях, якою ходить тендітна красуня Ліда. Перед камерою артистка з'явилася у стильній чорній сукні з незвичайними вирізами, яка гарно підкреслила її витончену фігурку. Свій образ красуня доповнила модним клатчем та елегантними чорними босоніжками. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Ліда написала: "Прогулянки вечірнім Києвом – це як картини з минулого життя, яке ніколи вже не буде колишнім…". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засипаючи її компліментами: "Дуже атмосферне відео", "Дуже красиво", "Всю атмосферу цього прекрасного міста передали", "Краса!", "Атмосферно. Прекрасна!", "Коли зробила сама себе ", "Як гарно. Дуже захотілося поїхати до Києва".

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