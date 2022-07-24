Популярная украинская певица, бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в "Танцях з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в соцсети очаровательным видео, на котором показала свою прогулку по довоенному Киеву.

На кадрах можно увидеть мирную украинскую столицу в солнечных лучах, по которой прогуливается хрупкая красотка Лида. Перед камерой артистка появилась в стильном черном платье с необычными вырезами, которое красиво подчеркнуло ее изящную фигурку. Свой образ красотка дополнила модным клатчем и элегантными черными босоножками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лида написала: "Прогулки по вечернему Киеву – это как картины из прошлой жизни, которая никогда уже не будет прежней…". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами: "Очень атмосферное видео", "Очень красиво", "Всю атмосферу этого прекрасного города передали", "Красота!", "Атмосферно. Прекрасная!", "Когда сделала сама себя", "Как красиво. Очень захотелось поехать в Киев".

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