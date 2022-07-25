Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком доньки Соломії, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу артист виклав дивовижні кадри з атмосферного концерту у Франкфурті та розповів, як його зустрічали.

На фотографіях можна побачити, що Святослав чудово запалив публіку у німецькому місті. Багато глядачів прийшли на концерт з українськими прапорами, а під час деяких композицій підтанцьовували із ліхтариками. Виглядає цей виступ дуже теплим та емоційним. А кошти за продані квитки гурт "Океан Ельзи" спрямує на благодійність.

У підписі до публікації Вакарчук написав подяку та розповів, де відбудеться його наступний благодійний концерт: "Дякую за цей вечір! Круто, що вас було так багато – більше допоможемо нашим. #HelpforUkrainetour. Їдемо далі. Сьогодні ввечері – Відень. Останні квитки за посиланням у біо". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію артиста: "Дуже класний концерт був!", "Дякую за виступ. Чуйно до сліз", "Неймовірні! І Океан, і зал", "Супер. Дякую за емоції", "Чекаємо на вас у Відні!", "Це було дивно! Дякую", "Дякую за незабутні емоції. За Вашу енергетику, за віру, за все, що Ви робите для України, для кожного з нас!".

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