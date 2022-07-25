Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно второй раз стал отцом дочки Соломии, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист выложил удивительные кадры с атмосферного концерта во Франкфурте и рассказал, как его встречали.

На фотографиях можно увидеть, что Святослав здорово зажег публику в немецком городе. Многие зрители пришли на концерт с украинскими флагами, а во время некоторых композиций подтанцовывали с фонариками. Выглядит это выступление очень теплым и эмоциональным. А средства за проданные билеты группа "Океан Эльзы" направит на благотворительность.

В подписи к публикации Вакарчук написал благодарность и рассказал, где состоится его следующий благотворительный концерт: "Спасибо за этот вечер! Круто, что вас было так много – больше поможем нашим. #HelpforUkrainetour. Едем дальше. Сегодня вечером – Вена. Последние билеты по ссылке в био". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Очень классный концерт был!", "Спасибо за выступление. Чутко до слез", "Невероятные! И Океан, и зал", "Супер. Спасибо за эмоции", "Ждем вас в Вене!", "Это было удивительно! Спасибо", "Спасибо за незабываемые эмоции. За Вашу энергетику, за веру, за все, что Вы делаете для Украины, для каждого из нас!".

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