Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі почала звертати увагу публіки на себе, однак випадково поміченими прогулянками з дічками, з якими любить ходити за покупками. Причому від камер артистка ховається під маскою, вибирає прості образи та не любить яскравого макіяжу.

Шанувальники люблять згадувати про останні виходи у світ артистки, яка підбирає для публіки завжди лаконічні образи. Родзинка стилю Джолі полягає у відсутності зайвих деталей. Зірка віддає перевагу платтям у підлогу без принтів, дорогоцінного каміння і взагалі зайвих прикрас.

«Королева завжди у моєму серці; Прекрасна як завжди Анджеліна у твоєму вбранні 😘😘; Que bella mujer !!!; втрачений рай; Життя приносить вам етапи, і ви вибираєте, що ви збираєтесь робити; Не чекайте, що сцена наздожене вас, ви й так гарні; розкішна скрізь 🙌🙌» - пишуть у мережі.

Раніше стало відомо, Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі навмисне завдати йому шкоди, завдаючи шкоди репутації їхньої виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їхній спільній французькій виноробні «російському олігарху».

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