Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя, однакол лишь случайно замеченными прогулками с дечерями, с которыми любит ходить за покупками. Причем от камер артистка скрывается под маской, выбирает простые образы и не любит яркий макияж.
Поклонники же любят вспоминать о последних выходах в свет артистки, которая подбирает для публики всегда лаконичный образы. Изюминка стиля Джоли состоит в отсутствии лишних деталей. Звезда предпочитает платья в пол без принтов, драгоценных камней и вообще лишних украшений.
«Королева всегда в моем сердце; Прекрасна как всегда Анджелина в твоем наряде 😘😘; Que bella mujer!!!; потерянныйрай; Жизнь приносит вам этапы, и вы выбираете, что вы собираетесь делать; Не ждите, что сцена догонит вас, вы и так хороши; роскошна везде 🙌🙌» - пишут в сети.
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Ранее стало известно, Брэд Питт обвиняет свою бывшую жену Анджелину Джоли в попытке умышленно причинить ему вред, нанеся ущерб репутации их винодельни после того, как она тайно продала свою долю в их совместной французской винодельне «российскому олигарху».
Напомним, Анджелина Джоли в модном платье покорила видом рядом с красавицами-дочерями: кадры.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в экстравагантном платье изумила помолодевшей внешностью: "Хорошенькая женщина".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью: "Как сестры".