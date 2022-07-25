Відома артистка поділилася відео, в якому знову звернулася до світу у контексті не лише війни, а й захисту довкілля.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом живе за кордоном, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Нещодавно артистка стала учасницею всесвітнього руху на підтримку України, і тепер, у рамках цього проекту, звернулася до миру із важливою темою.

Так, у своєму виступі Настя порушила тему довкілля, на яку впливає війна в Україні. За словами артистки, під час бойових дій не лише гинуть люди та руйнуються будинки, а й страждає природа. І люди у світі мають про це знати та говорити про цю проблему.

"Війна – це те страшне явище, яке вбиває не лише найдорожче – людей, які руйнують країну, а також одночасно знищують природу, клімат і практично все, що нас оточує. Саме тому обговорення війни в Україні є актуальним навіть у контексті події, присвяченої темі навколишнього середовища. середовища. І, на жаль, у наші дні проблема війни зараз тісно переплелася з майже всіма фундаментальними світовими темами.

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