Известная артистка поделилась видео, в котором снова обратилась к миру в контексте не только войны, но и защиты окружающей среды.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом живет за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. недавно артистка стала участницей всемирного движения в поддержку Украины, и теперь, в рамках этого проекта, обратилась к миру с важной темой.

Так, в своем выступлении Настя подняла тему окружающей среды, на которую влияет война в Украине. По словам артистки, во время боевых действий не только погибают люди и разрушаются дома, но и страдает природа. И люди в мире должны об этом знать и говорить об этой проблеме.

"Война – это то страшное явление, которое убивает не только самое дорогое – людей, разрушающих страну, а также одновременно уничтожающих природу, климат и практически все, что нас окружает. Именно поэтому обсуждение войны в Украине актуально даже в контексте события, посвященного теме окружающей среды. И, к сожалению, в наши дни проблема войны сейчас тесно переплелась с почти всеми фундаментальными мировыми темами. Повлияло на практически все сферы нашей жизни. Следовательно, требует внимания каждого", - поделилась Каменских, а также поблагодарила за возможность говорить об этом.

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