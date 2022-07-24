Як відомо, через повномасштабне вторгнення Аїда виїхала з України. Вокалістка подорожує Європою. Нещодавно вона перебувала в столиці Італії в Римі. Нині Аїда переїхала до Парижа.

У столиці Франції співачка відвідала музей у патріотичній футболці та знайшла цікаву картину, на якій жінка одягнена у вбрання кольору прапора України.

Аїда Ніколайчук вирішила сфотографувати себе на тлі цієї картини. Знімок вона розмістила у себе в Інстаграм, а у підписі до нього закликала всіх українців, які виїхали з країни, якнайбільше розповідати про війну всьому світу.

«Війна продовжується! І тому дуже важливо тим, хто сьогодні перебуває за межами своєї батьківщини, у будь-який спосіб показувати та розповідати про те, що відбувається в Україні. Світ не повинен про це забувати. І нехай соціальні мережі скільки завгодно блокують контент про цю страшну війну. Є ми, хто не зупиниться і говоритиме і показуватиме світові про всі жахіття, що відбуваються у нас вдома », - закликала переможниця "Х-Фактора".

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