Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря своему выступлению на "Х-Факторе", которое набрало десятки миллионов просмотров в Ютубе. Теперь артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Николайчук презентовала новую песню на украинском языке.

"В эти трудные для нашей страны времена главное не терять веру, жить дальше и продолжать делать свое дело. Мое дело – музыка. Поэтому я хочу вам сегодня представить свою новую песню "Никотин". Очень надеюсь, что она вам понравится и хоть немного разрядит. Итак, желаю вам приятного прослушивания!", - написала Аида.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Хорошая песня, молодец", "Поздравляю", "Круто украинском, респект", "Красота! Поздравляю вас и вашу команду", "Мощно!"

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