Как известно, из-за полномасштабного вторжения Аида уехала из Украины. Вокалистка путешествует по Европе. Совсем недавно она пребывала в столице Италии в Риме. Сейчас Аида переехала в Париж.

В столице Франции певица посетила музей в патриотической футболке и нашла интересную картину, на которой женщина одета в наряд цвета флага Украины.

Аида Николайчук решила запечатлеть себя на фоне этой картины. Снимок она разместила у себя в Инстаграм, а в подписи к нему призвала всех украинцев, которые выехали из страны, как можно больше рассказывать о войне всему миру.

«Война продолжается! И поэтому очень важно тем, кто сегодня находится за пределами своей родины, любым способом показывать и рассказывать о том, что происходит в Украине. Мир не должен об этом забывать. И пусть социальные сети сколько угодно блокируют контент об этой страшной войне. Есть мы, кто не остановится и будет говорить и показывать миру обо всех ужасах, происходящих у нас дома», - призвала победительница "Х-Фактора".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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