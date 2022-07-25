Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка була багаторазовою учасницею та навіть переможницею шоу "Танці зі зірками", часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу знаменитість зачарувала українців дивовижною фотосесією у квітучих соняшниках.

На нових фотографіях Ілона відображена, стоячи біля широкого поля жовтих квітів, видно, що вона насолоджується цим чудовим виглядом. Перед камерою красуня з'явилася у простих джинсах зі світлою патріотичною толстовкою та широкою картатою сорочкою. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, тільки безтурботна посмішка.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "Тільки від нас із вами залежить наше майбутнє, життя має продовжуватися!". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію зірки: "Ілоно, ти молодець", "Ваша стійкість і позиція надихають! Ми всі зможемо! З Богом!", "Яка гарненька", "Дуже символічно. У цьому фото відображення всієї сили України", "Краса", "Навіть соняшник проростає крізь каміння! Україна найсильніша".

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