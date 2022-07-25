Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая была многоразовой участницей и даже победительницей шоу "Танці з зірками", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз знаменитость очаровала украинцев удивительной фотосессией в цветущих подсолнухах.

На новых фотографиях Илона запечатлена, стоя у широкого поля желтых цветов, видно, что она наслаждается этим потрясающим видом. Перед камерой красотка появилась в простых джинсах со светлой патриотической толстовкой и широкой клетчатой рубашкой. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице нет макияжа, только безмятежная улыбка.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Только от нас с вами зависит наше будущее, жизнь должна продолжаться!". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды: "Илона, ты молодец", "Ваша стойкость и позиция вдохновляют! Мы все сможем! С Богом!", "Какая хорошенькая", "Очень символично. В этом фото отображение всей силы Украины", "Красота", "Даже подсолнечник прорастает сквозь камни! Украина самая сильная".

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