Співачка Наталія Могилевська в образі книги Ольги пояснила, чому вважає правительку найкращим переговорником та дипломатом.

Так, у себе в Інстаграм відома виконавиця розмістила фото київського художника Ігоря Гайдая, який ототожнив Могилевську із засновницею Київської Русі.

На знімку Наталя в образі княгині Ольги тримає портрет великої правительки.

Співачка вирішила привітати всіх Ольг із іменинами, а також закликала Україну спалити всіх своїх ворогів, як це зробила свого часу княгиня.

«Сьогодні хочу привітати всіх Ольг з іменинами та процитувати свою хорошу подругу Ольгу Навроцьку @navro 🌻 «У нас сьогодні іменини ❤️ вже колись писала, що княгиня Ольга була найкращим переговорником та дипломатом, бо спалила своїх ворогів та помстилася своєму чоловікові. Недарма його пам'ятник стоїть біля дипломатичної академії та Міністерства закордонних справ у Києві. Україна , як княгиня Ольга, і спали цю наволоч у щент» , - написала Могилевська.

Українці зачарував вигляд Наталії Могилевської в образі книжки Ольги.

"Підтримую, нехай будуть пророчими твоїми словами Наталя. Україні бути, Слава Україні",

"Дякую Вам, Наталія ❤️❤️❤️У Вас велике, відкрите серце"

"З вірою в серце",

"Н Наталія Ви людина з найбільшої літери! Низький уклін Вам за все що Ви робите для рідної країни!!! Любимо Вас, поважаємо і дуже цінуємо як сильну яскраву особистість і прекрасну співачку!!!",

"Дуже добре привітання. Душа княгині Ольги допоможе перемогти", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, "Не хочеться бути наодинці": Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вона настільки приховує": Єфросиніна розповіла про справжню Лесю Нікітюк, відео.

Також Politeka писала, що "Вони вже бачили війну": Джамала показала, як мешкають українські діти в чужій країні.