Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая во время войны увезла детей за границу, часто делится с фанатами новостями из своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Мария опубликовала фрагмент нового интервью с телезвездой Лесей Никитюк, а в подписи к публикации рассказала, что ее удивило больше всего.

Как известно, несколько лет назад Леся уже была героиней интервью Ефросининой в ютуб-шоу "Экзамен на откровенность". Однако, по словам Маши, именно война сильно сблизила их с Лесей. В подписи к публикации Ефросинина рассказала, что ее больше всего удивило в разговоре с Никитюк.

"И тогда, и сейчас у меня вызывало удивление, почему она настолько скрывает свои состояния отчаяния или грусти, ведь мы все живые люди? У нее на это было свое объяснение: "Понимаешь, я создаю людям положительное настроение, мне это доставляет удовольствие". Но сейчас Леся ничего не прячет, откровенно признается, что это должен быть у нее год абсолютного взлета карьеры, что много плачет из-за историй людей, которым предоставила убежище. Да еще во многом признается! Она крутая! Действительно, крутая! Я горжусь ею", - написала Маша.

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