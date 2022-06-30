Известная артистка побывала на встречи с украинскими детьми в Турции и показала, как они там живут.

Популярная украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала, которая с начала войны вывезла своих детей за границу и стала активно гастролировать в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram кадрами со встречи с украинскими детьми.

Как оказалось, Джамала приехала в Турцию и в Анталии пришла на встречу с украинскими детьми, которых там приютили. По словам артистки, в этой стране приютили находятся 1600 воспитанников интернатов и детских домов и о них там прекрасно заботятся.

"В Анталии увиделась с украинскими детьми, для помощи которым буду петь вечером. Сейчас здесь находятся 1600 воспитанников интернатов и детских домов. Честно, непростая эмоциональная встреча. Невероятно больно от того, что они уже видели войну и вынуждены спасаться в другой стране. Но здесь делают все, чтобы помочь им почувствовать себя дома. Дети рисуют, занимаются с педагогами, играют… Очень ценно, что здесь о них заботятся. Благодарю за этот день всех моих новых друзей и всех, кто им помогает", - рассказала Джамала.

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