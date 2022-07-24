Так, у себя в Инстаграм известная исполнительница разместила фото киевского художника Игоря Гайдая, который отождествил Могилевскую с основательницей Киевской Руси.
На снимке Наталья в образе княгини Ольги держит портрет великой правительницы.
Певица решила поздравить всех Ольг с именинами, а также призвала Украину сжечь всех своих врагов, как это сделала в свое время княгиня.
«Сегодня хочу поздравить всех Ольг с именинами и процитировать свою хорошую подругу Ольгу Навроцкую @navro 🌻 «У нас сегодня именины❤️ уже когда-то писала, что княгиня Ольга была лучшим переговорщиком и дипломатом, потому что сожгла своих врагов и отомстила своему мужу. Недаром его памятник стоит возле дипломатической академии и Министерства иностранных дел в Киеве. Украина, будь как княгиня Ольга, и спали эту сволочь в щент», - написала Могилевская.
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Украинцы очаровал вид Натальи Могилевской в образе книгини Ольги.
"Поддерживаю, пусть будут пророческими твои словам Наталья. Украине быть, Слава Украине",
"Благодарю Вас,Наталья❤️❤️❤️У Вас большое, открытое сердце"
"С верой в сердце",
"Наталья Вы человек с самой большой буквы!!! Низкий поклон Вам за все что Вы делаете для родной страны!!! Любим Вас, уважаем и очень ценим как сильную яркую личность и прекрасную певицу!!! ",
"Очень хорошее приветствие. Душа княгини Ольги поможет победить", - пишут в сети.
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