Так, у себя в Инстаграм известная исполнительница разместила фото киевского художника Игоря Гайдая, который отождествил Могилевскую с основательницей Киевской Руси.

На снимке Наталья в образе княгини Ольги держит портрет великой правительницы.

Певица решила поздравить всех Ольг с именинами, а также призвала Украину сжечь всех своих врагов, как это сделала в свое время княгиня.

«Сегодня хочу поздравить всех Ольг с именинами и процитировать свою хорошую подругу Ольгу Навроцкую @navro 🌻 «У нас сегодня именины❤️ уже когда-то писала, что княгиня Ольга была лучшим переговорщиком и дипломатом, потому что сожгла своих врагов и отомстила своему мужу. Недаром его памятник стоит возле дипломатической академии и Министерства иностранных дел в Киеве. Украина, будь как княгиня Ольга, и спали эту сволочь в щент», - написала Могилевская.

Украинцы очаровал вид Натальи Могилевской в образе книгини Ольги.

"Поддерживаю, пусть будут пророческими твои словам Наталья. Украине быть, Слава Украине",

"Благодарю Вас,Наталья❤️❤️❤️У Вас большое, открытое сердце"

"С верой в сердце",

"Наталья Вы человек с самой большой буквы!!! Низкий поклон Вам за все что Вы делаете для родной страны!!! Любим Вас, уважаем и очень ценим как сильную яркую личность и прекрасную певицу!!! ",

"Очень хорошее приветствие. Душа княгини Ольги поможет победить", - пишут в сети.

Напомним, "Не хочется быть наедине": Дантес после разрыва с Дорофеевой спел удивительную песню о любви, видео.

Как сообщала Politeka, "Она настолько скрывает": Ефросинина рассказала о настоящей Лесе Никитюк, видео.

Также Politeka писала, что "Они уже видели войну": Джамала показала, как живут украинские дети в чужой стране.