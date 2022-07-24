Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на телеканалі "1+1", також часто робить різні зведення про кожен день. Цього разу Марічка традиційно розповіла про події, які найбільше обговорювали у мережі.

За словами Марічки, зараз атаки росіян на Донбасі далі безуспішні. На Харківщині та Запоріжжі позиційні бої. На Херсонщині окупанти збирають додаткові сили проти контрнаступу ЗСУ.

Також наступного дня після підписання угоди про розблокування вивезення українського зерна росіяни вдарили ракетами ключовим українським портом в Одесі.

Тим часом ЗСУ продовжують точно вражати цілі у тилу ворога. У Кабміні розробляють законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за здобуття паспорта громадянина РФ.

«Також на Херсонщині окупанти заблокували Гугл, Ютуб та Вайбер. У місті Хуст на Закарпатті замість вулиці Л.Толстого з'явилася вулиця Бориса Джонсона – британського політика, який із перших днів підтримував Україну у боротьбі з агресором. Вєрка Сердючка під час благодійного концерту навчила публіку новій кричалці» - ділиться добіркою кадрів Падалко.

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