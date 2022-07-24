Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на телеканале "1+1", также часто делает различный сводки о каждом дне. В этот раз Маричка традиционно рассказала о событиях, которые наибольше обсуждали в сети.

По словам Марички, сейчас, атаки россиян на Донбассе дальше безуспешны. На Харьковщине и Запорожье позиционные бои. В Херсонской области оккупанты собирают дополнительные силы против контрнаступления ВСУ.

Также на следующий день после подписания соглашения о разблокировании вывоза украинского зерна россияне ударили ракетами по ключевому украинскому порту в Одессе.

Тем временем ЗСУ продолжают точно поражать цели в тылу врага. В Кабмине разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение паспорта гражданина РФ.

«Также на Херсонщине оккупанты заблокировали Гугл, Ютуб и Вайбер. В городе Хуст на Закарпатье вместо улицы Л.Толстого появилась улица Бориса Джонсона – британского политика, который с первых дней поддерживал Украину в борьбе с агрессором. Верка Сердючка во время благотворительного концерта научила публику новой кричалке» - делится подборкой кадров Падалко.

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