Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка", яка з початку війни активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне фото та вкотре заінтригувала прем'єрою нової пісні "Світло".

На новій атмосферній фотографії Злата знята, стоячи на колінах у промені світла, вона ніби тягнеться до нього. Перед камерою виконавиця з'явилася у стильному світлому костюмі з сіточкою та бахромою, який наголосив на її тендітній фігурці. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

В подписи к публикации Огневич оставила несколько строчек, видимо, это слова из ее новой песни: "Хай на мене проллються дощі, Стану чистою, повносилою. І крізь отвори в згинах душі, Світло темряву змиє зливою". Также артистка назвала дату релиза – 29 июля.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Краща", "Неперевершена, неймовірна, дуже чарівна та талановита співачка, і дівчина", "Красиво", "Дуже красиві терміни і фото!", "Прекрасні рядки", "Фото просто неймовірне, відчувається вайб світла. Дуже проникливі терміни", "Яка глибина, фото дуже підкреслює зміст вірша".

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