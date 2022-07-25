Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка", которая с начала войны активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное фото и в очередной раз заинтриговала премьерой новой песни "Світло".

На новой атмосферной фотографии Злата запечатлена, стоя на коленях в луче света, она как будто тянется к нему. Перед камерой исполнительница появилась в стильном светлом костюме с сеточкой и бахромой, который подчеркнул ее хрупкую фигурку. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Огневич оставила несколько строчек, видимо, это слова из ее новой песни: "Хай на мене проллються дощі, Стану чистою, повносилою. І крізь отвори в згинах душі, Світло темряву змиє зливою". Также артистка назвала дату релиза – 29 июля.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Лучшая", "Непревзойденная, невероятная, очень очаровательная и талантливая певица, и девушка", "Красиво", "Очень красивые сроки и фото!", "Прекрасные строки", "Фото просто невероятное, чувствуется вайб света. Очень проницательные сроки", "Какая глубина, фото очень подчеркивает содержание стихотворения".

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