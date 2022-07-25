Дженніфер завжди вміла підбирати розкішне вбрання для свого образу.

Лише кілька днів тому Лопес таємно зіграла весілля з Беном Аффлеком у нічній каплиці у Лас-Вегасі, а сьогодні святкує разом із новеньким чоловіком та дітьми своє 53-річчя. Пара з дітьми від їхніх минулих шлюбів зараз веселиться у Парижі.

Шанувальники тим часом представили топ найкращих кадрів Лопес останнім часом. Єдиним акцентом є любов Лопес до відкритих форм. Тому костюми з кожним разом дедалі менше і здаються досить відкритими.

«З Днем Народження, єдина та неповторна місіс Аффлек Лопес✨🎈🤍» - сказано у підписі.

«До чого ж розкішна; божевілля, не старіє; HBD Королева @jlo ♥️; божественно смачно; Найкращі побажання 🕊 та щасливого дня народження 🎂 Ла Лопес… 🦾Rock🦾; З днем ​​народження запашний горошок 😮😮; З днем ​​народження Королева 👑; незрівнянна красуня!».

Так, раніше стало відомо, що зірки взяли із собою на медовий місяць ще й дітей від попередніх стосунків. Це не заважає їм добре проводити час та веселитися в Парижі, а також активно відвідувати місцеві ресторани та брендові магазини.

Після прогулянки з дітьми пара встигла засвітитися в розкішному ресторані в Парижі.

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