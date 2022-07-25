Всего несколько дней назад Лопес тайно сыграла свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне в Лас-Вегасе, а сегодня празднует вместе с новеньким мужем и детьми свое 53-летие. Пара с детьми от их прошлых браков сейчас веселится в Париже.

Поклонники тем временем представили топ лучших кадров Лопес за последнее время. Единым акцентом является любовь Лопес к открытым формам. Поэтому костюмы с каждым разом все меньше и кажутся довольно открытыми.

«С Днем Рождения, единственная и неповторимая миссис Аффлек Лопес✨🎈🤍» - сказано в подписи.

«До чего же шикарная; безумие, не стареет; HBD Королева @jlo ♥️; божественно вкусно; Наилучшие пожелания 🕊 и счастливого дня рождения 🎂 Ла Лопес… 🦾Rock🦾; С днём рождения душистый горошек 😮😮; С днём рождения Королева 👑; бесподобная красавица!».

Так, ранее стало известно, что звезды взяли с собой на медовый месяц еще и детей от предыдущих отношений. Это не мешает им хорошо проводить время и веселиться в Париже, а также активно посещать местные рестораны и брендовые магазины.

После прогулки с детьми, пара успела засветиться в роскошном ресторане в Париже.

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