Всего несколько дней назад Лопес тайно сыграла свадьбу с Беном Аффлеком в ночной часовне в Лас-Вегасе, а сегодня празднует вместе с новеньким мужем и детьми свое 53-летие. Пара с детьми от их прошлых браков сейчас веселится в Париже.
Поклонники тем временем представили топ лучших кадров Лопес за последнее время. Единым акцентом является любовь Лопес к открытым формам. Поэтому костюмы с каждым разом все меньше и кажутся довольно открытыми.
«С Днем Рождения, единственная и неповторимая миссис Аффлек Лопес✨🎈🤍» - сказано в подписи.
«До чего же шикарная; безумие, не стареет; HBD Королева @jlo ♥️; божественно вкусно; Наилучшие пожелания 🕊 и счастливого дня рождения 🎂 Ла Лопес… 🦾Rock🦾; С днём рождения душистый горошек 😮😮; С днём рождения Королева 👑; бесподобная красавица!».
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Уже есть жертвы: мощная стихия уничтожает российский курорт, автобусы плывут по улицам, кадры потопа
ВСУ устроили оккупантам ад в Мелитополе, взрывы гремели на железной дороге и аэродроме: кадры
"Холостяк" Макацария устроил роскошную свадьбу с 20-летней красоткой в Грузии: первые кадры церемонии
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
Так, ранее стало известно, что звезды взяли с собой на медовый месяц еще и детей от предыдущих отношений. Это не мешает им хорошо проводить время и веселиться в Париже, а также активно посещать местные рестораны и брендовые магазины.
После прогулки с детьми, пара успела засветиться в роскошном ресторане в Париже.
Напомним, "Если мы переживем…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о трудностях со строительством дома.
Как сообщала Politeka, "Мой личный рекорд": Слава Демин рассказал о самых ярких "фейлах" в прямом эфире.
Также Politeka писала, что "Обещаю, что не остановлюсь": Каменских выступила на мексиканском радио и рассказала об Украине.