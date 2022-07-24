Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка минулої зими зробила операцію зі збільшення погруддя, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кокетливим відео, як створює стильний образ, щоправда, засвітила зайве.

У ролику Анна спочатку наводить марафет на обличчі, підфарбовує вії, поправляє волосся. Потім вона починає одягатися - спочатку застібає коротку джинсову спідницю, а потім одягає світлу кофтинку на блискавці. Можна замінити, що під кофтиною у співачки немає білизни, а блискавку вона до кінця застібати не стала. Наприкінці красуня одягає на себе елегантні прикраси.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Як вам мій образ?" Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артистки: "Чудово", "Зробила себе все, так ще й на вигляд постаріла", "Красуня", "Той випадок, коли в 23 виглядаєш на 33", "Неймовірна", "Красуня", "Шикарна", "Чому всі, коли зроблять себе груди, починають ходити без ліфчика? Типу грудей не видно в ліфчику або потрібно відразу спеціально показувати соски?" . Виглядає старше років своїх. Раніше було приємніше дивитися", "Мені здається, що без червоного відтінку у волоссі було б красивіше".

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