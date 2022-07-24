Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала операцию по увеличению бюста, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кокетливым видео, как создает стильный образ, правда, засветила лишнее.

В ролике Анна сначала наводит марафет на лице, подкрашивает ресницы, поправляет волосы. Потом она начинает одеваться – сначала застегивает короткую джинсовую юбку, а затем надевает светлую кофточку на молнии. Можно заменить, что под кофточкой у певицы нет белья, а молнию она до конца застегивать не стала. В самом конце красотка надевает на себя элегантные украшения.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Как вам мой образ?". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Прекрасно", "Сделала себя все, так еще и с виду постарела", "Красавица", "Тот случай, когда в 23 выглядишь на 33", "Невероятная", "Красавица", "Шикарная", "Почему все, когда сделают себя грудь, начинают ходить без лифчика? Типа груди не видны в лифчике или нужно сразу специально показывать соски?", "Лифчик можно и надеть. В общем очень красивая девушка, только столько косметики это лишнее. Выглядит старше лет своих. Раньше было приятнее смотреть", "Мне кажется, что без красного оттенка в волосах было бы красивее".

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