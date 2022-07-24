21-річна модель Соня Євдокименка, яка доводиться онукою знаменитої співачки Софії Ротару, ніколи не страждала від зайвої ваги — вона була просто худенькою дівчиною. Однак зараз її струнка фігура виглядає по-справжньому спортивною.

У себе в Інстаграм у розділі сториз Соня розкрила секрет своєї стрункості та показала, які саме виконує вправи.

Соня Євдокименко виконує спортивні вправи на килимку у чорних шортиках та ліфі з панорамним видом на Нью-Йорк.

На кадрах можна побачити, як модель закидає ногу та вигинає спину. всі її рухи неймовірно чіткі та водночас пластичні.

«Послідовність у спорті та харчуванні», - зізналася онука Софії Михайлівни.

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