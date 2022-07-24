Стройная внучка Софии Ротару поразила своей пластичностью во время спортивных упражнений

21-летняя модель Соня Евдокименко, которая приходится внучкой знаменитой певице Софии Ротару никогда не страдала от лишнего веса — она была просто худенькой девушкой. Однако сейчас ее стройная фигура выглядит по-настоящему спортивной.

У себя в Инстаграм в разделе сториз Соня раскрыла секрет свой стройности и показала, какие именно выполняет упражнения.

Соня Евдокименко выполняет спортивные упражнения на коврике в черных шортиках и лифе с панорамным видом на Нью-Йорк.

На кадрах можно увидеть, как модель забрасывает ногу и выгибает спину. все ее движения невероятно четкие и одновременно пластичные.

«Последовательность в спорте и питании», - призналась внучка Софии Михайловны.

Напомним, внучка Ротару сверкнула прелестью, приспустив халат на диване: "Поделитесь любимым"

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