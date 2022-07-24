21-летняя модель Соня Евдокименко, которая приходится внучкой знаменитой певице Софии Ротару никогда не страдала от лишнего веса — она была просто худенькой девушкой. Однако сейчас ее стройная фигура выглядит по-настоящему спортивной.
У себя в Инстаграм в разделе сториз Соня раскрыла секрет свой стройности и показала, какие именно выполняет упражнения.
Соня Евдокименко выполняет спортивные упражнения на коврике в черных шортиках и лифе с панорамным видом на Нью-Йорк.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Полякова оправдала языковой скандал и получила отпор украинцев: "Не такое вы уже большое лицо"
Беда случилась с победителем "Голосу країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось: "Могу, умею, практикую..."
"Уверен, Русичке это понравится": вдовец Писанки принял важное решение
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
На кадрах можно увидеть, как модель забрасывает ногу и выгибает спину. все ее движения невероятно четкие и одновременно пластичные.
«Последовательность в спорте и питании», - призналась внучка Софии Михайловны.
Напомним, внучка Ротару сверкнула прелестью, приспустив халат на диване: "Поделитесь любимым"
Как сообщала Politeka, "Хочу быть дальше от этого бреда": доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке.
Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова в боди заворожила своей роскошью: "Такая...".