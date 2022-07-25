Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка разом зі своїм колективом зараз активно гастролює європейськими містами з благодійними концертами на підтримку України, поділилася чарівним фото в Instagram. Також артистка розповіла, куди направили гроші з їхніх концертів.

На новій фотографії Юлії просто не впізнати – після яскравих сценічних образів вона з'явилася без грама косметики. Перед камерою красуня позує у простій футболці з милим принтом і притискає до серця руки, складені серцем. А навколо неї видно хлопців із колективу, один із яких її чоловік.

У підписі до публікації Саніна написала: "Чергові ластівки відлетіли. Завдяки концертам у Польщі ми вже перевели 230 000 грн до фонду @imif_ua та 220 000 до фонду @zgraya.ua. На ці гроші закуплено два апарати Renasys Touch для терапії ран, інструменти ЛігаШур і касети Gia Auto Suture. І це не останні звіти. Мають бути ще концерти в Німеччині та Празі. Ми нагадуємо, що, слухаючи українську музику, відвідуючи концерти українських артистів, ви наближаєте нашу країну до перемоги. Любимо вас і не зупиняємося. Висловлюємо респект організатору концертів у Польщі @fca.ua, волонтерам та фондам, які нам допомагали".

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