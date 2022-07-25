Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая вместе со своим коллективом сейчас активно гастролирует по европейским городам с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась очаровательным фото в Instagram. Также артистка рассказала, куда направили деньги с их концертов.

На новой фотографии Юлю просто не узнать – после ярких сценических образов она появилась без грамма косметики. Перед камерой красотка позирует в простой футболке с милым принтом и прижимает к сердцу руки, сложенные сердечком. А вокруг нее видно парней из коллектива, один из которых ее муж.

В подписи к публикации Санина написала: "Очередные ласточки улетели. Благодаря концертам в Польше мы уже перевели 230 000 грн в фонд @imif_ua и 220 000 в фонд @zgraya.ua. На эти деньги закуплены два аппарата Renasys Touch для терапии ран, инструменты ЛигаШур и кассеты Gia Auto Suture. И это не последние отчёты. Предстоят еще концерты в Германии и Праге. Мы напоминаем, что, слушая украинскую музыку, посещая концерты украинских артистов, вы приближаете нашу страну к победе. Любим вас и не останавливаемся. Выражаем респект организатору концертов в Польше @fca.ua, волонтерам и фондам, которые нам помогали".

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