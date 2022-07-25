Дружина ведучого Христина Решетник поширила у своєму Інстаграмі милий сімейний кадр, на якому позує зі своїм чоловіком і старшим сином Дмитром на футбольному полі.

Сам Решетник у костюмі національної збірної України з футболу.

«Великий благодійний матч! Збір коштів на потреби ЗСУ. Коханий , вболіваємо за тебе», - написала Христина.

Як відомо, Григорій Решетник – один із найпопулярніших батьків в українському шоу-бізнесі.

Разом із дружиною вони виховують трьох синів – Дмитра, Івана та Олександра.

Решетник любить проводити час із сім'єю, тому після роботи намагається якнайшвидше потрапити до рідних.

Сім'я українського телеведучого Григорія Решетника викликає велику цікавість у багатотисячної армії передплатників. І цей знімок не став винятком.

"Шедеври",

"Як приємно за вами спостерігати", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник зворушив кадром із синами, яких давно не бачив.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник зачепив Огневич словами про український контент.









