Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, активный пользователь сети. Она много общается со своими подписчиками в Инстаграм, дает советы и показывает семейные снимки. В этот раз она решила ответить на вопросы пользователей сети.

Так, она призналась, что семья даже не рассматривает вариант того, чтобы покинуть Украину.

"Мы принципиально хочем оставаться в Украине. приблизить победу, работать здесь и жить у себя дома. Мне настолько болит за украинцев. С какого вообще перепуга нас хотят выгнать из наших домов. Не вышло и не выйдет!", - с уверенностью заявила Кристина Решетник.

Кроме того, многих пользователей сети удивило видео, на котором млаший сын пары уже сам кушает. Саше сейчас 1 год и 7 мессяцев, но он умело орудует ложкой. Как рассказала Кристина Решетник, есть важное правило, чтобы научить ребенка кушать самому.

"Правило проверенное годами, когда начинается прикорм, никаких баночек, каше, суп и овочи мы еим только ложкой. При этом стараемся научить самостоятельно набирать еду и есть с ложки", - посоветовала жена Григория Решетника.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника честно ответила, когда закончится война.

Как сообщала Politeka, жена Решетника растрогала счастливыми кадрами со всей семьей.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника устроила в узком мини тренировку.