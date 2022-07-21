На своей странице в Instagram телеведущий пожаловался на "нашествие" русскоязычного контента в Украине даже после полномасштабного вторжения рф.

"Я к Вам с вопросом?! Вот объясните мне все же, почему после всего, что пережили украинцы за эти годы и месяцы - до сих пор так много русскоязычного контента? Ютуб, телевидение, включения, эксперты, аналитики, интервью, репортажи...", - удивляется Решетник.

Ведущий добавил, что тем, кто не понимает украинский, стоит либо пользоваться переводчиками, либо просто наконец-то учить язык.

"Ну неужели не пришла пора исключительно украинского контента - нашего, красивого, мелодичного, качественного и профессионального", - подчеркнул Григорий.

Решетник также спросил поклонников, имеет ли для них язык значение, или главное содержание, на что подавляющее большинство ответили, что выбирают украинский и стремятся получать контент на родном языке, а не оккупантском.

На публикацию отреагировала также певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич:

"Есть и приятные новости: потребление русскоязычного контента YouTube с территории Украины уменьшилось на 80% примерно", — написала она в комментариях, но не стала отвечать на вопрос, почему же она сама до 24 февраля делала публикации и разговаривала на русском.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика ответила, из-за чего чуть не разорвала брак со звездой.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский удивил заявлением об украинском языке: "Хочу быть дальше от этого бреда".

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой кардинально изменила имидж, поразив видом.