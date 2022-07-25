Жена ведущего Кристина Решетник распространила в своем Инстаграм милый семейный кадр, на котором позирует со своим мужем и старшим сыном Дмитрием на футбольном поле.
Сам Решетник в костюме национальной сборной Украины по футболу.
«Большой благотворительный матч! Сбор средств на нужды ВСУ. Любимый, болеем за тебя», - написала Кристина.
Как известно, Григорий Решетник – один из самых популярных отцов в украинском шоу-бизнесе.
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Вместе с супругой они воспитывают троих сыновей - Дмитрия, Ивана и Александра.
Решетник обожает проводить время с семьей, поэтому после работы старается как можно быстрее попасть к родным.
Семья украинского телеведущего Григория Решетника вызывает большой интерес у многотысячной армии подписчиков. И этот снимок не стал исключением.
"Шедевры",
"Как приятно за вами наблюдать", - пишут в сети.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте.