Жена ведущего Кристина Решетник распространила в своем Инстаграм милый семейный кадр, на котором позирует со своим мужем и старшим сыном Дмитрием на футбольном поле.

Сам Решетник в костюме национальной сборной Украины по футболу.

«Большой благотворительный матч! Сбор средств на нужды ВСУ. Любимый, болеем за тебя», - написала Кристина.

Как известно, Григорий Решетник – один из самых популярных отцов в украинском шоу-бизнесе.

Вместе с супругой они воспитывают троих сыновей - Дмитрия, Ивана и Александра.

Решетник обожает проводить время с семьей, поэтому после работы старается как можно быстрее попасть к родным.

Семья украинского телеведущего Григория Решетника вызывает большой интерес у многотысячной армии подписчиков. И этот снимок не стал исключением.

"Шедевры",

"Как приятно за вами наблюдать", - пишут в сети.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте.









