Популярный украинский телеведущий и звезда шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, который поселил детей на Западной Украине, а сам вернулся к съемкам в Киеве, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда растрогал семейным фото с женой и сынишками, которых давно не видел.

На новой фотографии все семейство Решетников запечатлены в автомобиле – Григорий и его жена Кристина спереди, а трое деток сзади. Все выглядят очень счастливыми и радуются долгожданной встрече. По словам телеведущего, он не видел родных аж целую неделю.

В подписи к публикации Решетник написал: "Неделю не видели своих ребят, а такое впечатление, что месяц – очень соскучились. Братья Решетники меняются на глазах – растут, мужествуют и развиваются. Мы очень рады, что остаемся в Украине всей семьей, ведь это важно для отношений всех членов семьи. С любовью ваша Reshetnik Family". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Григория, умиляясь его сынами и красоткой-женой.

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

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