Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка на початку війни разом з дітьми виїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кілька кадрів із ліфта, на яких продемонструвала стильне вбрання.
На першій фотографії Слава позує у червоних велосипедках і такому ж топі, а зверху накинула яскраву зелену сорочку видовженого фасону, яку наголосила на чорному поясі. На плечі зірки висить невелика сумочка, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
На другій фотографії Камінська з'явилася в не менш стильній цибулі – на ній світлі картаті штани та фіолетовий піджак, під яким видно бузковий топ. Волосся співачки зачесане в акуратну зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації артистка написала: "Мас маркет нині моє ФФФСЬОО. 1/2?". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Камінської: "Однозначно в велосипедках", "Краща", "Звідки рожевий піджачок?", "@slava_kaminska, а стиліст хто?".
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