Известная певица поделилась стильными кадрами из лифта, на которых появилась в модных образах.

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сначала войны вместе с детьми выехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила несколько кадров из лифта, на которых продемонстрировала стильные наряды.

На первой фотографии Слава позирует в красных велосипедках и таком же топе, а сверху накинула яркую зеленую рубашку удлиненного фасона, которую подчеркнула черным поясом. На плече звезды висит небольшая сумочка, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

На второй фотографии Каминская появилась в не менее стильном луке – на ней светлые клетчатые брюки и лиловый пиджак, под которым видно сиреневый топ. Волосы певицы зачесаны в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации артистка написала: "Масс маркет нынче моё ФФФСЁЁЁ. 1/2?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Каминской: "Однозначно в велосипедках", "Лучшая", "Откуда розовый пиджачок?", "@slava_kaminska, а стилист кто?".

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