Як повідомляє Politeka.net , Полякова повернулася в Україну через кілька місяців концертів закордоном. Довгий час артистка заявляла, що підтримує свою країну, але додому не поспішала приїжджати. Наразі вона активно дає інтерв'ю.

«Чи є прощення для росіян? Ні! Вони винні в тому, що мають таку владу. Це колективна відповідальність за розбещення свого лідера, який робить зі своїм народом що хоче! Оляполякова #standwithukraine» - висловилася Полякова.

Коментарі фанатів не змусили довго чекати:

«От цього стає реально страшно; Згідна💯 Це якісь недолюди без мізків та особистої думки. Суцільне стадо, що не має права піти проти свого пастуха. Їм із цим жити та їхнім дітям...; Повністю підтримую! Вони – людський мотлох! І жодного прощення їм немає. Ви - Молодчинка! 👏; За кожним словом! Захоплююсь Вами!🤗💙; Генетичне сміття це росіяни; Усі вони зомбовані, кажуть одне й те саме, як трафарет».

Також Полякова у своєму недавньому інтерв'ю для видання Факти пояснила, чому носила кокошник і співала російською.

«Тільки так ти міг повернутися в Україну зіркою та збирати тут зали» – заявила Полякова.

Вона додала, що і кокошник, і шльопанці, і російський стиль вона робила не для українського ринку.

«Я робила це для Росії, і я мав там успіх. І був би ще більший успіх, якби 2014 року я не прийняла рішення не їздити більше до Росії, зняти кокошник і одягти корону» - висловилася співачка.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.