Как сообщает Politeka.net, Полякова вернулась в Украину спустя несколько месяцев концертов заграницей. Долгое время артистка заявляла, что поддерживает свою страну, но домой не спешила приезжать. Теперь она активно дает интервью.

«Есть ли прощение для россиян? Нет! Они виноваты в том, что обладают такой властью. Это коллективная ответственность за развращение своего лидера, который делает со своим народом что хочет!#оляполякова #standwithukraine» - высказалась Полякова.

Комментарии фанатов не заставили долго ждать:

«От этого становится реально страшно; Согласна💯 Это какие-то недо- люди без мозгов и личного мнения. Сплошное стадо, не имеющее права пойти против своего пастуха. Им с этим жить и их детям...; Полностью поддерживаю! Они – человеческий хлам! И никакого прощения для них нет. Вы – Молодчинка!👏; По каждому слову! Увлекаюсь Вами!🤗💙; Генетический мусор это русские; Все они зомбированы, говорят одно и тоже, как трафарет».

Также Полякова в своем недавнем интервью для издания Факты объяснила, почему носила кокошник и пела на русском.

«Только так ты мог вернуться в Украину звездой и собирать здесь залы» - заявила Полякова.

Она добавила, что и кокошник, и шлепки, и русский стиль она делала не для украинского рынка.

«Я делала это для России, и у меня был там успех. И был бы еще больший успех, если бы в 2014 году я не приняла решение не ездить больше в Россию, снять кокошник и надеть корону» - высказалась певица.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.