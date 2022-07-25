Даша здивувала розтяжкою перед камерою та показала свої таланти.

Як пише Politeka.net , колишня гімнастка, блогерка та телеведуча Даша Ульянова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та любить ділитися різними моментами свого життя. Зараз вона знаходиться на відпочинку, тому зрідка ділиться щасливими кадрами та залишає нотатки.

Даша Ульянова змалку займалася гімнастикою, заробивши в результаті майстра спорту. Тому вона легко показує підтягнуту фігуру і професійні вміння в Інстаграм.

Так, на фото в сторіс Даша Ульянова повторила знаменитий трюк актора Жан-Клод Ван Дамма, де він сідає на шпагат, спираючись на дві вантажівки. Однак для свого трюку Даша вибала два байки.

"Нічого не змінюється", - пише Ульянова.

«Сьогодні був такий гарний день… Я навіть одяглася в «модну» цибулю, бо останні чотири місяці це було взагалі недоречно. Загалом, настрій бойовий, поки що! - пише Ксенія під добіркою кадрів.

Також вона показала, як відвідала виставу та добре провела час із подругою, чого їй не вистачало.

Нагадаємо, Даша вирішила піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося дійти до фіналу та перемогти. Але побудувати стосунки парі не вдалося, а Михайлюк одружився з Даше Хлистун, українською моделлю Victoria's Secret.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, з ким проводила вихідні

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" висміяла патріоток, які піаряться на підтримці країни.

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" присоромила світських левиць із їхніми фотографіями після трагедії.