Даша изумила растяжкой перед камерой и показала свои таланты.

Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, блогерша и телеведущая Даша Ульянова активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и любит делиться различными моментами своей жизни. Сейчас она находится на отдыхе, поэтому изредка делится счастливыми кадрами и оставляет заметки.

Даша Ульянова с детства занималась гимнастикой, заработав в итоге мастера спорта. Поэтому она с легкостью показывает подтянутую фигуру и профессиональные умения в Инстаграм.

Так, на фото в сторис Даша Ульянова повторила знаменитый трюк актера Жан-Клод Ван Дамма, где он садится на шпагат, опираясь на два грузовика. Однако для своего трюка Даша выбала два байка.

"Ничего не меняется" - пишет Ульянова.

«Сегодня был такой хороший день… Я даже оделась в «модный» лук, ибо в последние четыре месяца это было вообще неуместно. В общем, настроение боевое, пока что!» - пишет Ксения под подборкой кадров.

Также она показала, как посетила спектакль и хорошо провела время с подругой, чего ей не хватало.

Напомним, Даша решила пойти на проект "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось дойти до финала и победить. Но построить отношения паре не удалось, а Михайлюк женился на Даше Хлыстун, украинской модели Victoria's Secret.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала, с кем проводила выходные

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" высмеяла патриоток, которые пиарятся на поддержке страны

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