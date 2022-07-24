Як пише Politeka.net , в Інстаграм Юрій Ткач поділився кумедним відео, на якому показав, як готується до вступу до Євросоюзу.
«Прокинувся та дізнався, що Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу. Щоб жити як у Європі, треба почати із простого», - розповів комік.
Спочатку Ткач намагався сортувати сміття.
«Тиждень сортував, але приїхала машина і завантажила все в один бак», - нарік він.
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Потім Ткач пішов із дружиною в кафе і сказав їй, що потрібно готуватися до рівності і запропонував їй сплатити рахунок кожен за себе. Дружина була не проти, проте у відповідь запропонувала спати в окремих ліжках.
"Це може бути і по-європейськи, проте мені це не подобається", - резюмував Ткач.
Ще одним невдалим експериментом стало те, що шоумен вирішив боротися з корупцією та обдзвонив усіх тих, кому давав хабарі та попросив повернути назад.
«Мені здається, європейці так один одного не називають. Це якось не толерантно», - сказав Юрій Ткач.
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