Відомий комік та актор, зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач, прокинувся та дізнався, що Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу

Як пише Politeka.net , в Інстаграм Юрій Ткач поділився кумедним відео, на якому показав, як готується до вступу до Євросоюзу.

«Прокинувся та дізнався, що Україна стала кандидатом на вступ до Євросоюзу. Щоб жити як у Європі, треба почати із простого», - розповів комік.

Спочатку Ткач намагався сортувати сміття.

«Тиждень сортував, але приїхала машина і завантажила все в один бак», - нарік він.

Потім Ткач пішов із дружиною в кафе і сказав їй, що потрібно готуватися до рівності і запропонував їй сплатити рахунок кожен за себе. Дружина була не проти, проте у відповідь запропонувала спати в окремих ліжках.

"Це може бути і по-європейськи, проте мені це не подобається", - резюмував Ткач.

Ще одним невдалим експериментом стало те, що шоумен вирішив боротися з корупцією та обдзвонив усіх тих, кому давав хабарі та попросив повернути назад.

«Мені здається, європейці так один одного не називають. Це якось не толерантно», - сказав Юрій Ткач.

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