Известная певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны переселилась из новой квартиры в Киеве в Карпаты, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила забавное фото и рассказала о неожиданном открытии для себя.

На новой фотографии, которую SLAVIA сделала сама, она позирует на улице и весело улыбается. Перед камерой красотка появилась в яркой розовой футболке, под которой, очевидно, нет белья. Ее волосы распущены и небрежно уложены, на лице легкий макияж, а к уху девушка приложила веточку черешен, как будто это сережка.

В подписи к публикации Ярослава написала: "Не пропусти сезон черешен. Ти тоже в детстве делала сережки из черешен? Я здесь единственная, кто не страдает от жары? Если еще люди, который любят жару так, как люблю ее я? А еще, перед вами человек, который недавно говорил: TikTok? Тю (что за фигня), это не для меня. Выставила видео. За один час собрала 23,4 к… В чем прикол? Подписывайтесь на меня в TikTok. Я там слежу за ВСУ".

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