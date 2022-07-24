Известный комик и актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач, проснулся и узнал, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Ткач поделился забавным видео, на котором показал, как готовится к вступлению в Евросоюз.

«Проснулся и узнал, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Чтобы жить как в Европе, нужно начать с простого», - рассказал комик.

Сначала Ткач пытался сортировать мусор.

«Неделю сортировал, но приехала машина и загрузила все в один бак», - посетовал он.

Затем Ткач пошел с женой в кафе и сказал ей, что нужно готовится к равенству и предложил ей оплатить счет каждый за себя. Супруга была не против, однако в ответ предложила спать в отдельных кроватях.

«Это может быть и по-европейски, однако мне это не нравится», - резюмировал Ткач.

Еще одним неудавшимся экспериментом стало то, что шоумен решил бороться с коррупцией и обзвонил всех тех, кому давал взятки и попросил вернуть назад.

«Мне кажется европейцы так друг друга не называют. Это как-то не толерантно», - заключил Юрий Ткач.

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