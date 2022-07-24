Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Ткач поделился забавным видео, на котором показал, как готовится к вступлению в Евросоюз.
«Проснулся и узнал, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Чтобы жить как в Европе, нужно начать с простого», - рассказал комик.
Сначала Ткач пытался сортировать мусор.
«Неделю сортировал, но приехала машина и загрузила все в один бак», - посетовал он.
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Затем Ткач пошел с женой в кафе и сказал ей, что нужно готовится к равенству и предложил ей оплатить счет каждый за себя. Супруга была не против, однако в ответ предложила спать в отдельных кроватях.
«Это может быть и по-европейски, однако мне это не нравится», - резюмировал Ткач.
Еще одним неудавшимся экспериментом стало то, что шоумен решил бороться с коррупцией и обзвонил всех тех, кому давал взятки и попросил вернуть назад.
«Мне кажется европейцы так друг друга не называют. Это как-то не толерантно», - заключил Юрий Ткач.
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