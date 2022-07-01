Популярная украинская певица и кума исполнителя Дзидзьо Оля Цибульская, которая с начала войны перебралась на западную Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное видео, а в подписи к нему предложила поклонникам угадывать дату победы.

На кадрах Оля показала благотворительный вечер во Львове, на котором она выступала. Для этого мероприятия звезда выбрала необычный наряд – белоснежные широкие брюки и легкую голубую блузу с интересным узором. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж с яркой красной помадой на губах.

В подписи к публикации Цибульская предложила поклонникам угадывать дату украинской победы. "Угадай дату нашей победы! Давай приближать ее так в комментариях. Сегодня был особый благотворительный вечер. Собирали средства на 10 машин нашим героям для проекта "1000 автомобилей свободы". Щемило внутри, изливалось музыкой. Смеюсь и плачу. А потом снова плачу и смеюсь. Такие мы все сейчас, правда? Благодарю организаторов и каждого, кто оставил свой вклад в победу. Обожаю", - написала Оля.

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