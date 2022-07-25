Дружина українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, яким непосидю росте її маленький син.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в instagram блогерка поділилася новими кадрами, зробленими після повернення до Києва.

Катерина Репяхова вийшла на прогулянку зі своїм малюком та виявила новий супермаркет біля будинку.

Дівчина вирішила пройтися подивитися, а заразом і зробити деякі покупки, але маленькому Мишані ця ідея не дуже сподобалася. Він почав вередувати, коли його посадили в візок.

"Поки у нас такий пасажир, йому нудно в магазині", - пояснила на відео дружина Павлика.

У результаті їй довелося взяти однорічного сина за руку та повести його.

«Миша не дуже радий тут бути. Сидіти він не хоче жодної секунди», - розповіла блогерка.

Нагадаємо, що молоду дружину Павлика зачепило просте запитання, Катя різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика прокоментувала тему розлучення із чоловіком.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика згадала батька, який їй погрожував.