Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - звестная украинская блогерка, которая замужем за артистом Виктором Павликом. Девушка часто выставляет в Инстаграм различные подбробности личной жизни и хвастается покупками, рекламой и всем, что может как-то привлечь к ней внимание.

Не обходится она и без скандалов: публичные разборки с экс-женой Павлика, суд, заявление о ссоре с мужем и жалание разойтись. А недавно она ответила на вопросы фанатов, что их больше интересует.

Не обошлось и без тем о конфликте с Павликом, правда Катерина от прямого ответа увильнула:

"Из-за чего чуть ли не разорвали брак с Виктором Павликом", - спрашивают поклонники.

"Вроде не планировала разрывать. Адвоката искала для своей подружки, тоже блогера, но не для себя", - ответила уклончиво Репяхова.

Напомним, в прошлом году Репяхова рассказала о ссоре с мужем и усомнилась в том, что они и дальше будут вместе.

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", - тогда заявила Репяхова.

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